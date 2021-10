Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : partenariat avec l'Université de Nottingham information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - BAE Systems a officialisé un partenariat avec l'Université de Nottingham afin de travailler au développement de technologies de fabrication numérique nouvelles et innovantes. Leader reconnu dans les technologies de l'Industrie 4.0, l'Université dispose de capacités étendues, notamment dans la fabrication en couches additives, les matériaux légers, on encore les systèmes de gestion de l'énergie. 'Nos équipes travaillent en étroite collaboration pour développer conjointement des capacités de fabrication de nouvelle génération qui transformeront l'avenir de la production aéronautique', a commenté le Pr. Andy Schofield, directeur de l'intégration des programmes et de la technologie, au sein du secteur aérien de BAE Systems.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -1.80%