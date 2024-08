Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: ouverture d'un centre de formation à Glasgow information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir qu'un centre de formation de 12 millions de livres sterling, l'Applied Shipbuilding Academy, a ouvert à Glasgow au sein du chantier naval de Scotstoun.



Cet espace de 5 500 m² est destiné à former l'ensemble de la main-d'oeuvre, des nouveaux employés aux dirigeants, et à soutenir le développement des compétences de 4 500 employés.



Ce bâtiment comprendra un Hall de Métiers Moderne pour une formation pratique et un Hub d'Apprentissage Flexible avec des salles de classe et un laboratoire STEM.



Cet investissement vise à renforcer les compétences dans l'industrie navale écossaise pour l'avenir, souligne BAE Systems.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 323,00 GBX LSE -2,00%