BAE Systems: Oddo relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 12:09

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur BAE Systems, avec un objectif de cours relevé de 820 à 880p.



Selon le bureau d'analyses, BAE Systems pâtit d'une exposition à l'Europe relativement faible à 11.4% de son CA.



En direct, la société bénéficiera des ventes de Typhoon, de la forte accélération de MBDA (pour rappel, la participation de 37.5% dans MBDA est consolidée intégralement dans les comptes) et de sa base suédoise (Hägglunds et Bofors).



Oddo relève ainsi ses estimations pour se situer dans le haut de fourchette de la guidance illustrative à 1.28 $/£, soit un CA de 23 003 M£ (+7.9% vs une guidance de +6%/+8% et un consensus VA à 23 080 M£), un EBIT Ajusté de 2 446 M£ (+10.9% vs. +8%/+10% et un consensus VA à 2 412 M£) et un BPA Ajusté de 53.9p (+13% vs. +8%/10% et un CS VA de 52.9p).



Dans ce contexte, 'nous tablons sur un TMVA 2022/2025e des BPA de 10.5%', poursuit l'analyste.



BAE Systems a aussi annoncé le lancement -sans surprise- d'un nouveau programme de rachat d'actions de 1.5 Md£ étalé sur 3 ans. La première tranche de 500 M£ sera réalisée jusqu'au 30 juin 2023. Le cours sera donc soutenu par ces interventions sur les prochains mois.