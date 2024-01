Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: obtient la compétence de migration AWS information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu la compétence de migration AWS, une désignation qui souligne sa compétence en matière de migration et d'activation du cloud.



' AWS est un partenaire stratégique clé au sein de notre programme de partenariat technologique Mission Advantage et cette nouvelle compétence nous permet de conduire une transformation numérique rapide, de réduire les risques et les temps d'arrêt opérationnels, et d'offrir une valeur de mission améliorée à nos clients', a commenté Daniel Perkins, directeur des partenariats stratégiques et technologiques pour BAE Systems Intelligence & Security.



Combinée aux plus de 400 certifications AWS détenues par BAE Systems, cette nouvelle compétence renforce l'engagement de l'entreprise en faveur de la collaboration et des partenariats technologiques tout en consolidant son leadership dans la communauté cloud de sécurité nationale.





