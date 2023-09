Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: nouvelles commandes de munitions de 130 M£ information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu 130 millions de livres sterling supplémentaires de nouvelles commandes pour la fourniture de munitions auprès du ministère britannique de la Défense (MOD).



L'attribution fait suite à la décision du MOD d'exercer l'option d'augmenter le contrat de fourniture annoncé en juillet de 280 millions de livres sterling à 410 millions de livres sterling.



Le contrat global créera plus de 200 nouveaux emplois hautement qualifiés renforçant ainsi les 1 200 effectifs de la société dans le secteur des munitions au Royaume-Uni.



'Alors que le Royaume-Uni continue de soutenir la résistance de l'Ukraine face à l'invasion illégale de la Russie, il est essentiel que nous accélérions notre production souveraine de munitions. Ce contrat renforcera encore les stocks de munitions, tout en soutenant notre industrie de défense et en soutenant des centaines d'emplois hautement qualifiés au Royaume-Uni', a commenté James Cartlidge, ministre des Approvisionnements en matière de défense.







