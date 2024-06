Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: nouvelle collaboration avec GlobalFoundries information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce une nouvelle collaboration avec GlobalFoundries visant à renforcer la fourniture de semi-conducteurs critiques pour les programmes de sécurité nationale.



Dans le cadre de cet accord stratégique, les sociétés aligneront leurs feuilles de route technologiques et collaboreront sur des stratégies à long terme visant à accroître l'innovation et la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.



Les partenaires s'engagent dans une planification à long terme pour les technologies émergentes et collaboreront en R&D dans une série de domaines.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 340,00 GBX LSE -0,48%