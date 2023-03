Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: nomme Lisa Malloy vice-présidente Communication information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 17:29









(CercleFinance.com) - BAE Systems a nommé Lisa Malloy au poste de première vice-présidente chargée de la communication, à compter d'aujourd'hui.



Sous la responsabilité de Tom Arseneault, directeur général de BAE Systems, et au sein de l'équipe de direction, Lisa Malloy dirigera tous les aspects de la communication externe et interne de l'entreprise, ainsi que les activités d'investissement dans la communauté.



' Son travail contribuera à faire connaître à nos publics internationaux le discours de l'entreprise sur ses collaborateurs, sa technologie et ses produits ', a déclaré Tom Arseneault.



Lisa Malloy rejoint BAE Systems en provenance d'Intel Corporation, où elle occupait dernièrement le poste de responsable des communications gouvernementales et industrielles au niveau mondial. Avant cela, elle a dirigé les affaires gouvernementales et les communications politiques aux États-Unis pour Intel.





