Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: nomme Guy Montminy à la tête des finances information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 12:19









(CercleFinance.com) - BAE Systems a nommé Guy Montminy au poste de vice-président principal des finances, à compter du 5 septembre 2022.



Dans le cadre de ses fonctions, Guy Montminy sera responsable des opérations financières des entreprises américaines qui emploient plus de 34 000 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suède, et qui ont généré en 2021 des ventes de près de 12,5 milliards de dollars.



Montminy succède à Scott Howat, qui occupait le poste de vice-président senior chargé des finances depuis 2016.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -1.82%