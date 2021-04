Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : nommé 'fabricant de l'année' du Pays de Galles Cercle Finance • 16/04/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - BAE Systems a été nommé 'fabricant de l'année' des entreprises de plus de 25 millions de livres sterling de chiffre d'affaires, à l'occasion des 'Made in Wales Awards' dont les résultats ont été annoncés hier, à l'occasion d'un forum en ligne. Ce prix est le point culminant d'une année couronnée de succès pour le secteur des munitions, annonce la société. BAE Systems rappelle en effet avoir signé en 2020 un contrat de 15 ans et 2,4 milliards de livres sterling avec le ministère britannique de la Défense, contrat qui devrait soutenir près de 4000 emplois au Royaume-Uni.

