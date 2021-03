Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : nomination d'une nouvelle vice-présidente Cercle Finance • 11/03/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la nomination de Shelly O'Neill Stoneman au poste de vice-présidente principale en charge des relations gouvernementales, à compter du 17 avril 2021. Elle succèdera ainsi à Frank Ruggiero, qui restera dans l'entreprise en tant que 'Legacy Fellow'. Dans son nouveau rôle, Mme Stoneman assumera la responsabilité de toutes les relations gouvernementales de l'entreprise, supervisant notamment les relations de BAE Systems avec les membres du Congrès, le ministère de la Défense ou d'autres organisations de la branche exécutive. Mme Stoneman était jusqu'à présent vice-présidente de la société en charge de la branche exécutive et des relations gouvernementales internationales, servant de liaison principale avec le Pentagone, le département d'État, la communauté du renseignement et la Maison Blanche. Avant de rejoindre BAE Systems, Mme Stoneman a travaillé près de 15 ans dans le service public, notamment en tant qu'assistante spéciale du secrétaire à la Défense sous l'administration Obama.

