BAE Systems: nomination aux relations gouvernementales information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 12:01

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la nomination de Reggie Robinson au poste de vice-président principal des relations gouvernementales, à compter du 21 août.



Reggie Robinson supervisera les relations de BAE Systems avec les membres du Congrès, avec la Maison Blanche, le ministère de la Défense et d'autres organisations du pouvoir exécutif, ainsi qu'avec les dirigeants des Etats.



Il devient par ailleurs administrateur du conseil d'administration de BAE Systems, Inc.



'En tant que membre clé de l'équipe de haute direction, Reggie jouera un rôle crucial dans l'établissement et le maintien de relations positives avec les représentants du gouvernement, les organismes de réglementation et les décideurs politiques afin de créer un environnement favorable au fonctionnement et à la croissance de BAE Systems', a déclaré Tom Arseneault, président et chef de la direction de BAE Systems.