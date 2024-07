Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: modernise l'usine de Radford avec Parsons Corp. information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - BAE Systems a choisi Parsons Corporation pour moderniser l'Installation de Fabrication d'Ester Nitré Alternatif au sein de l'usine d'armement de Radford (RFAAP).



Ce contrat de 15,4 millions de dollars sur deux ans vise à préparer des conceptions préliminaires pour cette installation.



BAE Systems souligne son engagement envers la modernisation des installations datant de la Seconde Guerre mondiale pour améliorer la sécurité, l'efficacité opérationnelle et l'environnement.



Parsons, déjà impliqué à RFAAP, contribuera à fournir des capacités énergétiques innovantes pour l'Armée américaine.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 278,00 GBX LSE -0,58%