Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: modernisation d'un destroyer de l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir avoir reçu un contrat de 107,7 millions de dollars auprès de l'US Navy portant sur la modernisation du destroyer lance-missiles USS Ross, un bâtiment entré en service en 1997.



BAE Systems précise que le contrat est assorti de diverses options qui, si elles étaient levées, porteraient la valeur totale du contrat à 123,8 M$.



Les travaux de modernisation nécessiteront la mise en cale sèche prolongée du navire au sein du chantier naval de Norfolk (Virginie).



Le projet de modernisation devrait durer plus de 500 jours et s'achever courant avril 2024. Une fois terminé, le navire pourra encore servir dans la flotte pendant une dizaine d'années, fait savoir BAE Systems.







Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +1.46%