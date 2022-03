Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: mise sur l'avion électrique avec Pipistrel information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 10:01

(CercleFinance.com) - BAE Systems et Pipistrel Aircraft ont annoncé hier leur intention de collaborer dans le domaine des solutions dédiées au marché de la défense et de la sécurité, et notamment les avions électriques.



BAE Systems apportera son expertise en matière d'avions militaires tandis que Pipistrel partagera son expérience dans les avions à propulsion électrique. L'idée des deux partenaires est notamment de développer des avions durables et légers, indique BAE Systems.



Les avions à propulsion électrique sont en effet l'un des moyens par lesquels les forces aériennes internationales cherchent à réduire les émissions de carbone, non seulement parce qu'ils sont plus respectueux de l'environnement mais aussi parce qu'ils offrent des coûts de fonctionnement considérablement réduits, par rapport aux appareils conventionnels.