BAE Systems: mise à niveau des canons Mk45 Mod 2 australiens

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat auprès du Commonwealth d'Australie pour mettre à niveau les systèmes de canons navals Mk 45 Mod 2 existants sur les frégates de classe Anzac avec un système de contrôle commun (CCS).



L'idée est d'éliminer les problèmes d'obsolescence et prolonger la durée de vie du système de canon.



En plus d'offrir une compatibilité et une interopérabilité avec les systèmes de canons de l'US Navy, la mise à niveau dotera les Mk 45 de la capacité d'intégrer de futures munitions à guidage de précision à portée étendue, telles que le projectile à hypervitesse.



Les travaux sur le contrat auront lieu dans l'usine de production de BAE Systems à Louisville, Kentucky, la première livraison étant prévue début 2026.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +1.53%