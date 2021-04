Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : mise à l'eau du sous-marin d'attaque Anson Cercle Finance • 21/04/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé aujourd'hui la mise à l'eau d'Anson, cinquième des sept sous-marins d'attaque de classe Astute construits pour la Royal Navy, sur le site de Barrow-in-Furness, Cumbria. Ce sous-marin nucléaire de 7400 tonnes va maintenant entamer la prochaine phase de son programme d'essais et de mise en service, avant de quitter Barrow pour des essais en mer avec la Royal Navy l'année prochaine. 'Le lancement marque une étape importante dans le programme Astute et voir Anson entrer dans l'eau dans un état aussi avancé est une démonstration tangible du travail acharné de chacun au fil des ans', note BAE Systems, rappelant au passage que 'la conception et la construction de sous-marins à propulsion nucléaire est une entreprise nationale'. Les bateaux de la classe Astute sont les sous-marins d'attaque les plus grands et les plus avancés jamais construits pour la Royal Navy, assure BAE Systems. Mesurant 97 mètres de long, ils peuvent faire le tour du globe submergé, produisant leur propre oxygène et eau potable.

