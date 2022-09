BAE Systems: maître d'oeuvre de l'année en Australie information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 17:33

(CercleFinance.com) - BAE Systems Australia a remporté le prix du maître d'oeuvre de l'année et a été reconnu comme l'entreprise qui a le plus efficacement capitalisé sur les opportunités du marché et la croissance des affaires tout en renforçant les capacités de défense et de sécurité de l'Australie.



' Ce prix reconnaît le travail et les efforts continus de tous les employés de l'entreprise, le travail que nous faisons avec l'industrie, notre chaîne d'approvisionnement et, surtout, nos clients ', a déclaré le directeur général Ben Hudson.



La chef du contentieux, Angela Wiggins, a reçu le prix du cadre de l'année. Angela a été félicitée pour ses efforts visant à créer un environnement de travail fondé sur la confiance, l'inclusion, la responsabilisation et l'accessibilité à tous les niveaux de l'organisation.