BAE Systems : livre deux prototypes Beowulf à l'US Army

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la fourniture de deux prototypes de Beowulf à l'armée américaine, des engins destinés à être évalués par les militaires. Les véhicules sont présentés comme des solutions potentielles dans le cadre du programme CATV, un programme de véhicules tout-terrain adaptés au temps froid. Que ce soit dans les marais ou dans l'arctique gelé, le Beowulf de BAE Systems est en effet conçu pour déplacer du personnel et des marchandises dans les conditions les plus éloignées et les plus difficiles. Le Beowulf est un véhicule non blindé, chenillé et très polyvalent s'appuyant sur une conception modulaire qui permet une reconfiguration en fonction des missions (logistique, secours humanitaire, recherche, sauvetage... ), indique BAE Systems.

