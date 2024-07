Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: livre des systèmes d'alerte à l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce livrer des récepteurs d'alerte radar avancés AN/ALR-56M à l'US Air Force pour protéger les missions des avions C-130J Super Hercules dans le cadre de contrats de 133 millions de dollars avec la Defense Logistics Agency.



Ces récepteurs, déjà fournis à plus de 1700 exemplaires pour les F-16 et C-130J sur trois décennies, améliorent la conscience situationnelle et les capacités d'autodéfense.



Le système AN/ALR-56M offre une détection de menaces à large spectre et s'intègre parfaitement avec d'autres systèmes de défense et utilise des technologies avancées pour faire face aux menaces actuelles.







