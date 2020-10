Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : livraison du HMS Spey à la Royal Navy Cercle Finance • 28/10/2020 à 17:13









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le HMS Spey, cinquième et dernier navire de la patrouille extracôtière (OPV) River Class Batch 2, a quitté Glasgow aujourd'hui pour son voyage de livraison vers son nouveau port d'attache, à savoir la base navale de Portsmouth. Le départ du HMS Spey du chantier naval de BAE Systems marque l'achèvement de la phase de construction du programme OPV Batch 2, qui a vu BAE Systems concevoir, construire, mettre en service et livrer cinq OPV de classe River à la Royal Navy ses six dernières années. Le HMS Spey rejoindra désormais ses quatre navires frères au sein de la flotte de la Royal Navy.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -4.19%