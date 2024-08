Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: livraison d'un instrument spatial à la NASA information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir expédié avec succès l'instrument à champ large (WFI) du télescope spatial Nancy Grace Roman au Centre de vol spatial Goddard de la NASA.



Instrument scientifique principal du télescope, le WFI est conçu pour capturer des images détaillées sur de vastes portions du ciel, offrant un champ de vision '100 fois plus grand que celui du télescope spatial Hubble'.



Il doit permettre d'améliorer les recherches astronomiques en révélant des informations sur la matière noire, l'énergie noire, ainsi que sur les galaxies lointaines et les exoplanètes.



BAE Systems a conçu et construit l'assemblage opto-mécanique de l'instrument, tandis que la NASA a développé le système de plan focal et les autres composants électroniques.





