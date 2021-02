Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : les Marines US testent un véhicule amphibie Cercle Finance • 18/02/2021 à 16:24









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remis une variante du véhicule de combat amphibie (ACV) au Corps des Marines des États-Unis pour des tests. Cette variante (ACV-C) est conçue pour fournir les plus hauts niveaux de communication, de coordination et d'analyse possibles sur le champ de bataille. BAE Systems est aussi sous contrat pour fournir deux variantes du véhicule au Marine Corps pour le transport de troupes l'ACV (ACV-P) et l'ACV-C. Une variante disposant d'un canon de 30 mm (ACV-30) est aussi prévue, tout comme une variante de récupération (ACV-R).

