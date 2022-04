Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: le virtuel, futur espace de formation militaire information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir signé un protocole d'accord avec Hadean, spécialiste de l'informatique distribuée, afin de développer une formation de nouvelle génération à destination des forces militaires de demain.



L'idée des partenaires est de développer une plateforme unique - en s'appuyant sur l'expertise militaire de BAE Systmes et sur la technologie de Hadean - qui permettrait aux forces aériennes, terrestres, maritimes, spatiales et cybernétiques de s'entraîner conjointement.



'Cela permettra aux forces militaires de s'entraîner régulièrement et en toute sécurité dans un monde virtuel en acquérant des expériences cruciales sur le champ de bataille sans les défis et les contraintes de l'entraînement collectif en direct et ses scénarios de guerre limités', souligne BAE Systems.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -1.05%