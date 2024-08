Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: le travail pour la NASA récompensé par un prix information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un 'NASA Group Achievement Award' à l'occasion de la la cérémonie de remise des prix d'honneur 2023 du NASA Langley Research Center, à Hampton, en Virginie, récompensant l'équipe pour son travail 'exemplaire' sur l'instrument TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution).



L'équipe TEMPO a été sélectionnée pour ce prix pour ses ' performances exceptionnelles dans l'intégration, les tests, le lancement et la mise en service de l'instrument TEMPO '.



' Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés pour ce prix prestigieux par nos précieux partenaires de mission de la NASA, qui confirme le travail acharné et le dévouement dont notre équipe a fait preuve pour faire de ce projet ambitieux une réalité ', a déclaré le Dr Alberto Conti, vice-président et directeur général de Civil Space pour BAE Systems Space & Mission Systems.





