BAE Systems: le titre résiste bien après l'analyse d'UBS

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien à la Bourse de Londres après l'analyse d'UBS. Tout en maintenant sa position 'neutre' sur BAE Systems, UBS remonte son objectif de cours de 630 à 795 pence, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 8% pour le titre du groupe britannique de défense.



Dans le résumé de sa note, le broker explique relever ses estimations de 5 à 6%, de façon à refléter les tensions géopolitiques contribuant à des dépenses plus élevées sur les principaux marchés nationaux.



UBS anticipe pour BAE Systems de meilleures performances sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel, une plus forte génération de free cash-flow, ainsi que des vents favorables concernant les taux de changes.





