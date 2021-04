Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : le système SABRE testé avec succès Cercle Finance • 06/04/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir testé avec succès en vol sa technologie Small Adaptive Bank of Electronic Resources (SABRE), ouvrant la voie à une mise à niveau logicielle critique de l'EC-37B Compass Call, un avion de guerre électronique de nouvelle génération. Les équipes de BAE Systems et de l'US Air Force ont effectué les tests au cours de 11 vols d'un EC-130H depuis la base aérienne de Davis Monthan, en Arizona. Selon BAE Systems, le système SABRE constitue 'une avancée technologique majeure', son architecture ouverte permettant de mettre à jour les systèmes sans reconfiguration physique significative. 'C'est la technologie qui permettra à l'US Air Force de répondre rapidement et de manière proactive aux nouveaux systèmes de menaces ennemis', annonce Pam Potter, directeur des solutions d'attaque électronique chez BAE Systems.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +1.90%