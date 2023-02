Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: le sous-marin HMS Anson prend le large information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 11:21









(CercleFinance.com) - La société BAE Systems a annoncé hier que le HMS Anson, cinquième sous-marin de la classe Astute, conçu et construit pour la Royal Navy par BAE Systems, a quitté le chantier naval de la société à Barrow-in-Furness, Cumbria, pour prendre le large pour la première fois.



La bâtiment doit désormais entreprendre une série d'essais en mer avant de rejoindre le HMS Astute, le HMS Ambush, le HMS Artful et le HMS Audacious, en service opérationnel avec la Royal Navy.



'Le HMS Anson jouera un rôle vital dans la défense du Royaume-Uni, offrant un avantage concurrentiel pour les décennies à venir, et je suis fier de le voir faire son voyage jusqu'à sa résidence permanente sur la base de Clyde', a déclaré Ben Wallace, secrétaire d'État à la Défense.



Le HMS Anson, qui a été officiellement mis en service dans la Royal Navy lors d'une cérémonie à Barrow l'année dernière, mesure 97 mètres de long et pèse 7 400 tonnes, précise BAE Systems.





