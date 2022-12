BAE Systems: la Slovaquie commande 152 blindés à la Suède information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 15:40

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement entre la Suède et la République slovaque, le ministère de la Défense slovaque a signé un accord de 1,37 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d'euros) pour la livraison de 152 véhicules de combat d'infanterie (IFV) CV9035 de BAE



Les CV90 seront produits et livrés dans plusieurs configurations avec l'entière coopération de l'industrie slovaque, et notamment ZTS - ŠPECIÁL, principal partenaire industriel de BAE Systems.



L'armée slovaque recevra la dernière version du CV9035, connue sous le nom de CV90MkIV, avec les dernières capacités avancées et la technologie numérique, précise BAE Systems.



D'autres entreprises publiques et privées slovaques joueront un rôle essentiel dans la production des véhicules et dans le soutien du programme à plus long terme, poursuit la société.