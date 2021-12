Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : la nanotechnologie séduit la Défense US information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 16:59









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir été sélectionné par le ministère de la Défense (DoD) des Etats-Unis pour sa technologie compacte de circuits intégrés dédiés aux missions spatiales. Ces circuits intégrés de 12 nanomètres au lieu de 45 offrent 'un bond en avant spectaculaire dans l'informatique spatiale par rapport à la technologie actuelle', assure BAE Systems. 'Les missions spatiales nécessitent des circuits intégrés hautes performances et à faible consommation avec des caractéristiques de conception spéciales pour atténuer les effets des rayonnements', poursuit la société britannique. Les transistors de taille réduite pourront s'adapter sur chaque puce, permettant un gain d'espace et une économie d'énergie, des critères essentiels dans un environnement spatial aux ressources limitées.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +1.51%