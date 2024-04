Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: l'US Air Force teste le système avancé EPAWSS information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que l'US Air Force a achevé les tests et évaluations opérationnels initiaux (IOT&E) de Eagle, soit un système de survie à alerte active passive (EPAWSS) qui fournira aux avions F-15 des capacités de guerre électronique critiques.



' EPAWSS a été conçu pour une évolutivité et une insertion rapide des capacités ', a déclaré Amy Nesbitt, responsable du programme EPAWSS chez BAE Systems. ' Nous utilisons le développement logiciel agile pour fournir des mises à niveau itératives des systèmes de guerre électronique en service, permettant ainsi à nos clients de vaincre les futures menaces électromagnétiques. '



Selon BAE, le système permet une liberté de manoeuvre et une pénétration plus profonde dans les espaces de combat protégés par des systèmes de défense aérienne intégrés modernes.





