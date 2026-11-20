Le groupe britannique a inauguré une nouvelle installation au Pays de Galles afin de renforcer ses capacités de production d'obus d'artillerie.

BAE Systems a officiellement ouvert une usine de chargement d'explosifs entièrement automatisée à Glascoed (Pays de Galles). Cette installation s'inscrit dans un investissement de 180 millions de livres sterling destiné à multiplier par 16 les capacités de production d'obus d'artillerie de 155 mm.

Première usine britannique de munitions de gros calibre entièrement automatisée, elle utilisera des systèmes robotisés et des véhicules autonomes pour réduire les besoins en personnel et augmenter les volumes ainsi que les heures de production.

La production à grande échelle débutera après une première phase d'essais en conditions réelles. L'installation doit contribuer à renforcer les capacités industrielles de défense du Royaume-Uni et à répondre à la demande croissante de munitions.

En fin de matinée, le titre reculait de 1,1% à Londres, autour des 1 832 pence.