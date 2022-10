Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: inaugure ses installations de 150M$ au Texas information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 16:50









(CercleFinance.com) - BAE Systems a inauguré ses nouvelles installations d'ingénierie et de production de 150 millions de dollars à Austin, au Texas. Il s'agit de la dernière étape d'une série d'investissements dans des installations à travers le pays.



L'installation de 36 000m² est située dans le Parmer Austin Business Park. Le nouveau campus comprend également des espaces de conception technique, des laboratoires et des bureaux.



Sur le nouveau site, la société a étendu ses capacités de fabrication de pointe grâce à une conception rationalisée, facilement reconfigurable pour s'adapter à l'évolution des technologies. L'installation de fabrication dispose d'un espace d'expansion prêt à accueillir la croissance future.



'Nous développons nos activités, nos talents et notre marque dans le centre du Texas', a déclaré Dave Harrold, vice-président et directeur général de Countermeasure & Electromagnetic Attack Solutions chez BAE Systems Electronic Systems. 'Notre objectif est de doubler notre effectif à Austin au cours des prochaines années.'





