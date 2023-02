Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: hausse des ventes et des bénéfices en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - BAE Systems publie aujourd'hui des ventes nettes de 23,2 Mds£ en 2022, en hausse de 4,4% par rapport à l'exercice 2021.



L'EBIT sous-jacent progresse quant à lui de près de 5,5% et s'établit à 2,47 Mds£, faisant ressortir un BPA sous-jacent de 55,5p, en hausse de 9,5%.



Le dividende 2022 ressort à 27p par action, soit une augmentation de 7,6% par rapport au dividende 2021.



Pour 2023, BAE Systems table sur une hausse de ses ventes de l'ordre de 3 à 5% par rapport à 2022, avec un EBIT sous-jacent attendu en croissance de 4 à 6%. Le BPA sous-jacent est attendu en hausse de 5 à 7%.



Avec 59 Mds£ de commandes, BAE Systems annonce aussi augmenter ses objectifs de trésorerie glissants sur trois ans, 'ce qui témoigne de l'élan de croissance de l'entreprise pour l'avenir', souligne BAE.





