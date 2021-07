Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : hausse de 6% des ventes semestrielles information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Les ventes de BAE Systems ont atteint 10 Mds£ au premier semestre, soit une hausse de 6% à taux de change constants (tcc) par rapport à la même période un an plus tôt. L'EBIT sous-jacent ressort à 1 Md£ à l'issue des six premiers mois de l'exercice, soit une hausse de 27% à tcc, par rapport au premier semestre 2020 . BAE Systems publie ainsi un BPA sous-jacent de 21.9p au titre du premier semestre, en hausse de 25%. ' Nous sommes bien positionnés pour une croissance soutenue dans les années à venir et allons intensifier nos investissements dans les technologies de pointe afin de fournir des capacités à nos clients, face à un environnement de menaces en constante évolution ', commente Charles Woodburn, directeur exécutif de BAE Systems. Pour 2021, le spécialiste britannique de l'armement vise une hausse de l'EBIT sous-jacent de l'ordre de 6 à 8% par rapport à 2020 ainsi que du BPA sous-jacent de 3 à 5%.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +3.32%