BAE Systems: hausse de 14% du BPA sous-jacent en 2023

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que ses ventes ont atteint 25,2 milliards de livres sterling en 2023, un chiffre en hausse de 9% par rapport au précédent exercice.



L'EBIT sous-jacent ressort à 2,68 Mds£ en hausse de 9%, avec un BPA sous-jacent qui s'établit à 63,2 pence, en progression de 14% par rapport à 2022.

De son côté, le FCF est passé de 1950 M£ en 2022 à 2593 M£ en 2023.



Enfin, le carnet de commandes a atteint un niveau record de 69,8 milliards de livres sterling, avec 37,7 milliards de livres sterling de prises de commandes.



'Nous prévoyons que notre modèle continuera à progresser en 2024, avec l'acquisition de Ball Aerospace renforçant notre croissance et consolidant notre présence à grande échelle dans les domaines à croissance rapide des solutions spatiales et tactiques', a commenté Brad Greve, directeur financier.



Pour 2024, BAE Systems anticipe une hausse de ses ventes comprise entre 10 et 12%, un EBIT sous-jacent en hausse de 11 à 13% ainsi qu'un BPA sous-jacent en hausse de 6 à 8% par rapport à 2023.





