BAE Systems : gagne +2%, un analyste confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Londres après l'analyse de Credit Suisse. Le bureau d'études réaffirme son opinion 'surperformance' sur BAE Systems avec un objectif de cours ajusté de 710 à 690 pence, dans le sillage d'estimations de BPA réduites pour les exercices 2020 à 2022 de respectivement 10%, 3% et 1%. Le broker estime que l'impact du Covid-19 'devrait se faire sentir essentiellement en 2020' pour le groupe de défense britannique, 'une amélioration de la parité livre-dollar compensant de légères baisses sur les prévisions 2021 et 2022'.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +2.08%