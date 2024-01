Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: fourniture de radios Link 16 à l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que l'US Navy a attribué à Data Link Solutions (coentreprise entre BAE Systems et Rockwell Collins) un contrat pour la fourniture de radios Link 16 à petit facteur de forme (SFF), qui seront opérées à l'aide des systèmes tactiques FireNet Link 16 de BAE Systems.



'FireNet est une solution de communication à architecture système évolutive, sécurisée et ouverte avec un réseau tactique unifié pour permettre les opérations de commandement et de contrôle interarmées dans tous les domaines (JADC2)', précise BAE Systems.



Alors que les combattants opèrent aujourd'hui dans des environnements réseau-centriques dans lesquels de grands volumes d'informations précises et fiables doivent être échangés en temps réel pour maintenir une connaissance de la situation, le système FireNet offre 'des capacités supplémentaires de liaison de données étroites, large bande et tactiques'.



' FireNet est évolutif et modulaire pour donner à nos militaires un avantage sur le champ de bataille dans des environnements centrés sur le réseau dans tous les domaines ',résume Amber Dolan, directrice des communications adaptatives et de la détection chez BAE Systems.





