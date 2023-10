Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: financement pour un sous-marins nucléaire information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 11:49

(CercleFinance.com) - Le ministère de la Défense a accordé un financement de 3,95 milliards de livres sterling à BAE Systems pour la prochaine phase du programme britannique de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire de nouvelle génération, connu sous le nom de SSN-AUKUS.



SSN-AUKUS sera le sous-marin d'attaque le plus grand, le plus puissant et le plus avancé jamais exploité par la Royal Navy.



Le financement fait suite à l'annonce de l'AUKUS en mars par les dirigeants de l'Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Cela verra éventuellement l'Australie et le Royaume-Uni exploiter des sous-marins SSN-AUKUS.



Le financement de 3,95 milliards de livres sterling couvrira les travaux de développement jusqu'en 2028, permettant à BAE Systems de passer à la phase de conception détaillée du programme. La livraison du premier bateau SSN-AUKUS est prévue à la fin des années 2030.