BAE Systems : Eurofighter présente une offre à la Finlande

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le consortium quadripartite Eurofighter (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne) associant aussi Airbus Defence & Space, BAE Systems et Alenia, a transmis sa meilleure et dernière offre au gouvernement finlandais afin de remplacer les chasseurs HX du pays. Eurofighter promet 'un partenariat européen durable, des emplois hautement qualifiés et des capacités éprouvées qui resteront l'épine dorsale de la puissance aérienne pour les décennies à venir'. Il comprend notamment plus de 80 lots de travaux pour les entreprises finlandaises, y compris une ligne d'assemblage final, la construction et la maintenance des moteurs, et des projets de recherche et développement. La Finlande devra aussi étudier l'offre de l'Américain Lockheed Martin qui vante le potentiel du F-35 et concurrence directement l'offre du consortium européen.

Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE +1.85%