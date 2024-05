Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: étend sa collaboration avec Eaton information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce étendre sa collaboration avec Eaton, société mondiale de gestion de l'énergie, dans le but de fournir des solutions de propulsion électrique pour les poids lourds.



Pour rappel, en 2023, les deux sociétés avaient déjà signé un protocole d'accord pour fournir des solutions de propulsion électrique destinées au marché des camions de poids moyen.



La collaboration élargie offrira maintenant aux fabricants une gamme complète de systèmes d'entraînement électrique pour les camions commerciaux de plus de 19 tonnes.



' En élargissant notre champ d'application pour inclure davantage de classifications de véhicules, notre système robuste garantit des performances et une fiabilité élevées dans une gamme plus large de classes et de tailles ', a déclaré Mark Kramer, directeur de l'unité commerciale, ePowertrain, du groupe de véhicules d'Eaton.





