BAE Systems: équipe les Typhoon de la Royal Air Force information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 11:57

(CercleFinance.com) - Les Typhoon de la Royal Air Force seront équipés de 40 nouvelles unités d'alimentation au sol à batterie électrique à la suite d'un récent essai mené avec BAE Systems.



Ces unités remplaceront les systèmes à moteur diesel et réduiront les émissions nocives de plus de 90 % tout en diminuant les coûts d'exploitation de 80 %.



Les anciennes unités diesel d'alimentation au sol coûtaient 20 £ par heure de fonctionnement, alors que les nouvelles unités d'alimentation au sol coûtent 3 £ par heure et ne nécessitent qu'une charge de huit heures pour alimenter un avion Typhoon pendant une semaine entière.



Cela permettra d'économiser plus de 13 millions de livres sterling sur l'ensemble de la flotte au cours de la prochaine décennie. Les nouvelles unités nécessitent également moins de maintenance et de pièces détachées.



Les unités d'alimentation électrique au sol sont en cours de déploiement et il est prévu d'en acquérir 30 autres.