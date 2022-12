Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: enregistre une commande de 760 M$ information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 15:30









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que la Suède, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont conclu un accord portant sur l'achat de 436 véhicules tout-terrain BvS10 d'une valeur de 760 millions de dollars, dans le cadre du programme Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV).



La commande se partagera entre l'Administration suédoise du matériel de défense (236 véhicules), le ministère fédéral allemand de la Défense (140) et le ministère de la Défense du Royaume-Uni (60).



La commande concerne la dernière version du BvS10 avec des variantes pour le transport de troupes, la logistique, l'évacuation médicale, la récupération et le commandement et le contrôle.



Le programme CATV comprend un accord-cadre qui pourrait conduire à l'achat de plus de véhicules par les trois nations, permettant de garder le BvS10n en production pendant de nombreuses années à venir, indique BAE Systems.





