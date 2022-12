BAE Systems: en discussion avec la Suède et la Tchéquie information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 10:21

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier la signature d'un protocole d'accord non contraignant avec les gouvernements de la Suède et de la République tchèque, afin de coopérer sur les affaires militaires, y compris la formation, le soutien et la formation continue des troupes et des opérateurs d'équipement, ainsi que sur l'acquisition de véhicules de combat CV90.



Les négociations contractuelles auront lieu au premier semestre 2023, indique BAE Systems.



L'accord prévoit également la possibilité d'une collaboration future entre les deux pays sur le développement de mises à niveau, de nouvelles technologies et d'un support continu pour le CV90.



Le protocole d'accord précise notamment que les négociations en cours avec BAE Systems comprendront la conclusion d'un accord pour l'achat de 210 véhicules de combat d'infanterie.



'Nous sommes très satisfaits des progrès que nous avons réalisés dans nos discussions avec la République tchèque et le Royaume de Suède', a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, président de BAE Systems Hägglunds à Örnsköldsvik, en Suède, qui conçoit et produit le CV90.



'Nous sommes impatients de conclure les négociations contractuelles au cours de la nouvelle année, avec l'engagement de soutenir les forces armées tchèques dans l'amélioration de leurs capacités de défense et de combat avec le CV90 moderne et éprouvé au combat.'