BAE Systems: dote un satellite de la NASA d'un système UV

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir achevé avec succès l'intégration d'un spectromètre ultraviolet (UV) sur le satellite d'observation de la terre de la NASA, dit Carruthers Geocorona.



Ce petit satellite (SmallSat) utilisera donc un imageur UV afin d' observer l'exosphère - la partie la plus externe de l'atmosphère - et comprendre comment elle change en réponse aux conditions météorologiques spatiales provoquées par le Soleil.



' La météorologie spatiale a un impact significatif sur Terre, depuis des phénomènes étonnants comme les aurores boréales jusqu'à des perturbations majeures des communications par satellite et des réseaux électriques. Ce satellite fournira une multitude de nouvelles données et nous permettra de mieux répondre à tout ce que le Soleil nous réserve' résume le Dr Alberto Conti, vice-président. et directeur général de Civil Space pour BAE Systems Space & Mission Systems.



Le lancement du satellite est actuellement prévu en 2025.





