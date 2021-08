Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems : distingué pour sa politique d'emploi par Forbes information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir avoir été reconnu par Forbes comme l'un des 'Meilleurs employeurs d'Amérique pour les femmes' en 2021, et faire partie des 300entreprises sélectionnées. Forbes et son partenaire Statista ont évalué les entreprises grâce à une enquête indépendante menée auprès de 50 000 employés dans deux douzaines d'industries, dont plus de 30 000 femmes. Ainsi, huit des quatorze membres actuels de l'équipe de direction de BAE Systems sont des femmes. Par ailleurs, un quart des 33 0000 employés de l'entreprise aux Etats-Unis sont des femmes. BAE Systems a aussi été reconnu par Forbes en tant que 'l'un des meilleurs employeurs américains pour la diversité et pour les nouveaux diplômés'. L'entreprise a également été reconnue comme le 'Top 50 Employer' par Women Engineer Magazine, le 'Top 50 Diversity Employer' par Minority Engineer Magazine et le 'Top 50 Diversity Employer of Choice' par STEM Workforce Diversity Magazine.

