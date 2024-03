Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: dévoile un prototype de blindé polyvalent information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - A l'occasion du symposium AUSA Global Force 2024, BAE Systems a dévoilé son troisième prototype de véhicule blindé polyvalent (AMPV) configuré avec l'ensemble des équipements de mission externe (ExMEP).



L'ExMEP de l'AMPV est capable de s'adapter à plus de 30 systèmes de tourelles et s'appuie sur l'approche modulaire des véhicules permettant l'intégration rapide de nouveaux rôles de mission dans la famille de véhicules AMPV.



' Suivre le rythme de l'évolution rapide des menaces sur le champ de bataille est l'objectif de l'AMPV et sa configuration ExMEP', a indiqué en substance Bill Sheehy, directeur du programme AMPV pour BAE Systems.







