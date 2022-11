Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: développe sa formation militaire avec Red 6 information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - BAE Systems a signé un protocole d'accord avec Red 6, une entreprise de technologie de réalité augmentée à la pointe de la formation au combat aérien.



Cette collaboration permettra d'explorer les moyens de combiner l'expérience de BAE Systems en matière de formation des forces militaires, ainsi que son expertise en matière d'écrans montés sur casque, avec la technologie révolutionnaire ATARS de Red 6.



' Les forces armées du monde entier nous font confiance pour former plus de 450 pilotes par an, et il est essentiel que nous disposions des technologies et des partenariats adéquats pour leur permettre de rester à la pointe du progrès ', déclare Lucy Walton, BAE Systems Secteur Air.





