BAE Systems: déjà 1000 fuselages de F-35 livrés information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 10:15

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier avoir livré à Lockheed Martin le 1000e fuselage arrière de F-35, un appareil de chasse de 5e génération présenté comme 'le plus avancé et le plus performant au monde'.



Plus de 1 500 employés des installations de la société à Samlesbury, dans le Lancashire, produisent le fuselage arrière de chaque F-35 de la flotte mondiale. Le premier fuselage avait été livré à Lockheed Martin en 2005.



'Le programme F-35 stimule la croissance économique et la prospérité du Royaume-Uni en injectant environ 41 milliards de livres sterling dans l'économie britannique et en soutenant plus de 20 000 emplois dans la chaîne d'approvisionnement britannique', a souligné Bridget Lauderdale, vice-présidente de Lockheed Martin et directrice générale du programme F-35.