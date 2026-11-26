BAE Systems décroche un contrat de 90 MUSD au Danemark, le titre grimpe

Le groupe de défense fournira des simulateurs destinés à améliorer la préparation opérationnelle des équipages tout en réduisant les coûts de formation. Vers 11h, le titre progresse de 2,3% à la Bourse de Londres.

BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 90 millions de dollars auprès de l'organisme danois chargé des acquisitions et de la logistique de défense (DALO) pour la fourniture de simulateurs de véhicules blindés CV90 MkIIIC aux forces armées danoises.

Produits en coopération avec le sous-traitant slovaque VRM, ces équipements offriront trois niveaux de simulation, du formation de base aux exercices tactiques avancés.

Reposant sur une plateforme logicielle commune, ils permettront d'intégrer les futures évolutions des véhicules, de réduire la consommation de carburant et de munitions, de limiter l'usure du matériel et de renforcer la sécurité des entraînements.