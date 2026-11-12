BAE Systems décroche un contrat de 138 MUSD pour les sous-marins Virginia

Le groupe britannique de défense a obtenu un nouveau contrat auprès de la marine américaine pour poursuivre la fabrication de systèmes de propulsion destinés aux sous-marins de classe Virginia.

BAE Systems a annoncé avoir remporté un contrat de 138 millions de dollars couvrant la fabrication d'ensembles de propulsion, des prestations d'ingénierie, la fourniture de pièces de rechange et des services de soutien associés. La période de commande s'étend jusqu'en septembre 2032.

Le groupe précise atteindre l'objectif de production de deux ensembles de propulsion par an fixé par la marine américaine. Il a également livré des composants majeurs pour tous les sous-marins de classe Virginia construits à ce jour.

BAE Systems poursuit ses investissements dans ses capacités industrielles et d'ingénierie sur ses sites de Louisville (Kentucky), Jacksonville (Floride) et Minneapolis (Minnesota), afin de soutenir les objectifs de production de sous-marins de la marine américaine.

Le titre recule de 1,4% à Londres, autour des 1 890 pence.